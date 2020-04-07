Roketsan'da patlama... Can kaybı yok
|07 Nisan 2020 15:09
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Ankara Valiliği, Elmadağ'daki Roketsan tesislerindeki yakıt depolarında patlama meydana geldiğini, can kaybının olmadığı olayda 3 çalışanın hafif şekilde yaralandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır."
Roketsanda yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir.Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 7, 2020
Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsanda yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır.T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) 7 Nisan 2020
Kamuoyunun bilgisine sunulur. pic.twitter.com/yaKH0RlNQ3
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