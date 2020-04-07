Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bini geçti
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı, son 24 saatte 777 artarak 19 bin 580'e ulaşırken, ölü sayısı 234 artışla 2 bin 101 oldu
|07 Nisan 2020 15:11
|Yazdır
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı, son 24 saatte 777 artarak 19 bin 580'e ulaşırken, ölü sayısı 234 artışla 2 bin 101 oldu.
Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamayla Kovid-19 ile ilgili bilgiler güncellendi.
Açıklamada, ülkede son 24 saatte 292 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 7 bin 427'ye ulaştığı belirtildi.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 777 artarak 19 bin 580'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 234 artışla 2 bin 101 olduğu kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İngiltere Başbakan Johnson son durumu ile ilgili açıklama
07 Nisan 2020 16:09
|Azerbaycan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 oldu
07 Nisan 2020 15:49
|ABD'nin Vuhan'ı haline gelen New York'ta bilanço ağır
07 Nisan 2020 13:59
|Ukrayna ordusunda koronavirüsten ilk ölüm
07 Nisan 2020 13:50
|Tesla geliştirdiği solunum cihazını tanıttı
07 Nisan 2020 12:50
|İspanya'da virüsten ölen sayısı 739 artarak 13 bin 798'e yükseldi
07 Nisan 2020 12:48
|Virüse hazırlıksız yakalanmayan tek Avrupa ülkesi
07 Nisan 2020 12:43
|Dünya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 75 bini aştı
07 Nisan 2020 12:43
|Dünya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 349 bini geçti
07 Nisan 2020 11:27
|KKTC'de Kovid-19 kaynaklı 3. can kaybı
07 Nisan 2020 11:06