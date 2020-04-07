Tapu müdürlükleri için yeni tedbirler: Siperlikli maske, serbest kıyafet...

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Mehmet Zeki adlı imzasıyla taşra birimlerine gönderilen yazıda, müdürlüklere giriş yapan vatandaşların maskesiz içeri alınmaması, personelin siperlikli maske ve eldiven kullanması istendi. Ayrıca ikinci bir emre kadar da serbest kıyafetle görevin ifa edilmesi istendi.

Ayrıca, 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren kat irtifakı/ kat mülkiyetine ilişkin işlemler ile cins değişiklik işlemleri webtapu üzerinden başvurulara veya e-randevu/çağrı merkezi üzerinden randevu alınarak karşılanacak

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