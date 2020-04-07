Ceza yazılan genç kız: Çekmeyin, babam görecek cezayı
Kahramanmaraş'ta yasak olmasına rağmen sokağa çıkan S.Y.'ye polis tarafından 392 lira idari para cezası kesildi. Bu sırada gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden gen kız, 'Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı' dedi.
|07 Nisan 2020 15:27
|Yazdır
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, corona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlere devam ediyor. Trabzon Bulvarı'nda yapılan denetimlerde sokağa çıkanları evlerine gitmeleri konusunda uyaran ekipler, sokağa çıkması yasaklanan kişilere yönelik de kimlik kontrolü yaptı.
Yapılan kontrollerde S.Y.'nin 19 yaşında olduğunun tespit edilmesi üzerine polisler, Kabahatler Kanunu kapsamında genç kıza 392 lira idari para cezası yazıldı. Ceza işlemi uygulanırken gazetecilerin sokağa çıkma yasağının olduğunun hatırlatılıp 'Neden sokağa çıktınız?' sorusu üzerine S.Y., "Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı" dedi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bilim Kurulu, ikinci kez video konferans aracılığıyla toplandı
07 Nisan 2020 15:13
|Tapu müdürlükleri için yeni tedbirler: Siperlikli maske, serbest kıyafet...
07 Nisan 2020 15:10
|Orduevleri kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
07 Nisan 2020 14:26
|Geçici barınma ve geri gönderme merkezlerinde koronavirüse rastlanmadı
07 Nisan 2020 14:24
|Kolonya ve maske dağıtımı başladı: Pakette Erdoğan'ın mektubu da var
07 Nisan 2020 13:21
|Maske satışı tümüyle yasaklandı mı?
07 Nisan 2020 13:02
|20 yaşın altındaki hırsızlık zanlılarına 3 bin 150'şer lira para cezası
07 Nisan 2020 12:59
|Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüne video kliple kutlama
07 Nisan 2020 12:42
|İlaç yazdırmak için gittiği hastanede karantinada olduğu ortaya çıktı
07 Nisan 2020 12:39
|İstanbul'a kazandırılacak iki yeni hastanenin çalışmalarına başlandı
07 Nisan 2020 12:30