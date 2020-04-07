Eyüp Sabri'den Kolonya'da 80 derece açıklaması
|07 Nisan 2020 15:33
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Eyüp Sabri Tuncer Kolonya markası, memurlar.net'e yaptığı bilgilendirmede kolonyalarının 80 derece olduğunu belirtti.
Eyüp Sabri Tuncer'den memurlar.net'e yapılan açıklama
80 derece olarak üretmekte olduğumuz Klasik Limon Kolonyası ürünümüzdeki alkol derecesini azalttığımız iddiaları ile son dönemde bazı sosyal medya mecraları ve internet haber sitelerinde yayınlanmakta olan haberler üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmayı zorunlu gördük.
Kozmetik kanunu gereğince ambalaj üzerine derece yazılma zorunluluğunun bulunmaması sebebiyle bir yıldan uzun bir süredir yeni ambalajlarımızın üzerinde derece bilgisi yer almamaktadır. Klasik Limon Kolonyası ürünümüz uzun yıllardır 80 derece alkolle üretilmektedir. Tüm ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı denetimi ve kontrollerine tabi olarak piyasaya arz edilmektedir.
Son dönemde yaşadığımız korona virüs pandemisi nedeni ile gündeme gelen ve toplumda hassasiyet oluşturan alkol oranının değerli halkımız tarafından ambalaj üzerinde görünür olması talebini dikkate alarak, ilk üretimlerimizle beraber yeniden ambalaj üzerinde 80 derece ibaresinin yer alacağını kamuoyunun dikkatine sunarız.
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