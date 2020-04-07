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İnternetten alışveriş yaparken dikkat: Yüksek limitli kart kullanmayın

Dünyanın ve Türkiye'nin dengesini alt üst eden Covid-19 virüsü gündemdeki yerini koruyor. Hayatta kalmak için evde kaldığımız bu dönemde temel ihtiyaçlar online alıveriş siteleri üzerinden temin ediliyor. Teknolojinin hayatı kolaylaştırdığı şüphesiz ancak özellikle şu günlerde kişisel verilerin korunması özelinde milyonlarca kişinin çok daha dikkatli olması gerekiyor
 07 Nisan 2020 15:47
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İnternetten alışveriş yaparken dikkat: Yüksek limitli kart kullanmayın

Dünyanın ve Türkiye'nin dengesini alt üst eden Covid-19 virüsü gündemdeki yerini koruyor. Hayatta kalmak için evde kaldığımız bu dönemde temel ihtiyaçlar online alıveriş siteleri üzerinden temin ediliyor. Teknolojinin hayatı kolaylaştırdığı şüphesiz ancak özellikle şu günlerde kişisel verilerin korunması özelinde milyonlarca kişinin çok daha dikkatli olması gerekiyor.

DPC Kişisel Veri Danışmanlığı, Kişisel Veri Uzmanı Av. Sefa Karcıoğlu, online alışverişte üyelik koşulları ve güvenli ödeme sistemleri ile ilgili uyarılarda bulunarak, "Yüksek limitli kredi kartı kullanmayın, sanal kart tercih edin" dedi.

Karcıoğlu, özellikle bu dönemde internetten alışveriş yaparken çok daha dikkatli ve seçici olunması gerektiği konusunda uyardı: "Yüksek limitli kredi kartı kullanmayın. Sanal kart kullanmayı tercih edin. Mesafeli satış hükmü metnini son satırına kadar mutlaka okunması gerekiyor. Kişisel verilerin korunması hükmü metninin sunulup sunulmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. 'Üye olmadan devam et' seçeneğinin sunulmuş olması gerekiyor. Mobil cihazlarımıza indirmeyi düşündüğümüz uygulamaların hangi verilerimize erişim izni istediğini mutlaka gözden geçirmeliyiz."

Karcıoğlu, Covid-19 ile mücadele sürecinde kişisel verilerin korunması özelinde şirketlerin de bir dizi önlem alması gerektiğini ifade etti. Karcıoğlu, "Anılan hükümler uyarınca veri sorumlusu şirketlerin virüs ile mücadele süresince şüpheli veya hasta personelinden sağlık bilgileri dışındaki verileri (en son görüştüğü kişiler, seyahat bilgileri gibi) Kanun'un 5.maddesinde belirtilen hukuka uygunluk sebeplerinden birine dayanarak temin etmesi gerekiyor. Bununla birlikte söz konusu personelden talep edilecek sağlık verilerinin ise (ateş derecesi, gösterdiği semptomlara dair bilgiler, kronik hastalıkları gibi) ancak personelin açık rızasının alınmasıyla işlenebileceği unutulmamalı" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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