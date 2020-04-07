1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ASELSAN'dan yerli solunum cihazı açıklaması

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "En son yaptığımız dün geceki toplantıda proje ekibimiz, 'Bizi odaya kilitleyin, hastalarımıza nefes olacak solunum cihazlarını geliştirmeden bize uyku yok' diye duygularını ifade ettiler. Sabaha kadar çalışıyorlar" dedi.
 07 Nisan 2020 16:14
Yazdır
ASELSAN'dan yerli solunum cihazı açıklaması

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, korona virüse karşı ASELSAN'da yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Yerli solunum cihazının üretimi için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Görgün, "Teknoloji üretim gücümüzü artırmak için Cumhurbaşkanımızın çizdiği milli teknoloji hamlesi vizyonu savunma sanayinde çok büyük dönüşüm yaşattı. Son 16-17 yılda yüzde 20'lerde olan yerlilik oranı bugünlerde yüzde 70'lere ulaştı. Şimdi savunma sanayinde sağlanan bu başarı sağlık alanında yaptığımız çalışmalarla dışa bağımlılığımızı azaltacak ve Türkiye'yi sayılı ülkeler arasına sokacak projeler yürütüyoruz. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını teknoloji geliştirme ve üretim paradigmalarını sorgulattı. Tüm dünya Covid-19 virüsüne ilişkin tarama, tespit, tedavi ve takip konusunda hızlı bir yarış içerisinde. Cumhurbaşkanımız, milletin sağlığını ilgilendiren bu konuyu büyük bir özen ve hassasiyet ile yürütüyor ve takip ediyor. Milletimizin sağlığı için tüm imkanları seferber eden Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Sağlık Bakanımız bizi arayarak yerli solunum cihazı üretimi konusunda hızla dahil olmamızı istedi. Bir start-up olan Biosys firmasının geliştirdiği solunum cihazının ürüne dönüşmesi için ASELSAN derin Ar-Ge kültürü ve sistem bilgisiyle mekanik yazılım ve elektronik tasarım alanında tüm kabiliyetlerini ortaya koydu. Malumunuz bu akut dönemde dışarıdan kimsenin tedarik edemediği kritik alt bileşenlere kadar derinlemesine Ar-Ge ve teknoloji geliştiriyoruz. Ayrıca bir üretim hattını da kurmaya başladık. Buradaki en önemli nokta cihazın milli lisansa ve fikri haklara sahip olması. ASELSAN ve BAYKAR Makine gibi deneyimi yüksek olan şirketlerimizin mühendislerinden oluşan proje ekibinde yer alan arkadaşlarımız var güçleri ile çalışıyorlar. Her akşam gece geç vakitlere kadar olan telekonferans ile tüm paydaşlar olarak proje değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Cumhurbaşkanımıza projeye ilişkin düzenli olarak günlük bilgilendirme yapıyoruz. En son yaptığımız dün geceki toplantıda proje ekibimiz 'bizi odaya kilitleyin, hastalarımıza nefes olacak solunum cihazlarını geliştirmeden bize uyku yok' diye duygularını ifade ettiler. Sabaha kadar çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın da Türkiye'nin kendi göbeğini kesen bir ülke olması gerektiği inancıyla çalışmaları gün gün takip ettiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sağlık çalışanlarımız ülkemizin sağlığı için var gücüyle çalışıyor ve hizmet veriyor. Biz de onların hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meclis Hastanesi doktoru, koronavirüsü yendi
07 Nisan 2020 14:33		 Türkiye'de günde bin 164 kişi vefat ediyor
07 Nisan 2020 14:05
Süpermarket araştırması: Virüs havada birkaç dakika kalabiliyor
07 Nisan 2020 13:15		 Emekli öğretmen, maaşından artırdığı parayı Kampanya'ya bağışladı
07 Nisan 2020 12:28
Uzmanlar, salgın sürecinde suyun tasarruflu kullanılmasına dikkati çekiyor
07 Nisan 2020 11:10		 Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amcanın tedavisi sürüyor
07 Nisan 2020 10:45
Doğu Anadolu'daki 3 ilde sağanak bekleniyor
07 Nisan 2020 10:17		 Kim Milyoner Olmak İster'de yeni joker
07 Nisan 2020 08:54
Karantinadaydı, babasının cenazesine böyle katıldı
07 Nisan 2020 08:33		 'Ölen sağlıkçılara şehitlik verilmeli'
07 Nisan 2020 08:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:54 - MHP lideri Bahçeli'den koronavirüs açıklaması17:51 - 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyini tüfekle öldürdü17:44 - Öğretmenlerin, uzaktan eğitimdeki yazı tahtaları: Buzdolabı kapağı, televizyon ünitesi...17:33 - 2006 yılında vasiyetini yazdı, koronavirüsten hayatını kaybetti17:24 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:22 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:20 - ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 11 bine yaklaştı17:17 - Altın rekor kırmaya devam ediyor17:12 - Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri başladı17:11 - Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
17:08 - Belediye Başkanı, uzaktan eğitimi takip edemeyen öğrenciye bilgisayarını hediye etti17:06 - Oğlunu kaybettiği koronavirüsten 83 yaşında kurtuldu17:03 - Testi pozitif çıkan Kaymakam tedaviye alındı16:59 - Karantinadaki öğrencilerin son kontrolleri yapıldı, virüs bulgusuna rastlanmadı16:56 - MEB'den veli kuşağında her gün bir uzman16:53 - Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldi16:44 - Belediye çalışanı dezenfekte çalışmaları sırasında saldırıya uğradı16:41 - Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
WhatsApp, mesaj iletimini sınırlandırdı
Erdoğan'dan, sözlerini çarpıtan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
İstanbul'daki sağlık personeli ihtiyacına yönelik yeni tedbirler alındı
Fatura Çin'e kesiliyor, trilyon dolarlık tazminatlar yolda
Trafik yol kontrolünde, yarbaydan inanılmaz sözler
Bakan Soylu, POMEM'deki boy ve yaş şartı sınırıyla ilgili, ilk kez net konuştu
Bilim Kurulu Üyesi: En kritik döneme girdik
Erdoğan: Kapsamlı bir yasa teklifi sunacağız
Virüse hazırlıksız yakalanmayan tek Avrupa ülkesi
Tapu müdürlükleri için yeni tedbirler: Siperlikli maske, serbest kıyafet...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maydonoz 1
anlamazdan gelmek 1
epttavm 7
maria 2
Parayla maske satışının yasaklanmasi 3
Koronavirüs Fırsatçıları 1
mem.net sözlük cafe 10
roman kratochvil 2
Pizza 1
okuldan kaçıp internet cafede oyun oynamak 3
SON İLANLAR
Polis Akademisi 1 Öğretim Elemanı alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 33 İşçi Alacak
Göynücek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Türkeli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Trabzon Düzköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Erzurum Karaçoban Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam