Kahramanmaraş'ta ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı
|07 Nisan 2020 16:24
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Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla yeni kararlar aldı.
Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, eczacı ve eczacı çalışanlarının diğer sağlık personeli gibi Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz yararlanması kararlaştırıldı.
Ramazan ayı da dahil olmak üzere sosyal yardımların müracaatlarının internet, telefon veya kurulacak diğer sistemler ile evlerden alınmasına ve yardımların aynı şekilde evlerde yapılmasına karar verildi.
İl genelinde ilçelerden ilçelere, birinci derece akraba cenazesi, sağlık, iş ve görev sebepleri hariç olmak üzere gidişlerin durdurulması uygun görüldü.Merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçeleri bu kararın dışında tutuldu.
Öte yandan tedbirler kapsamında Trabzon Caddesi'nin de hafta içi 10.00 ile 20.00, hafta sonu ise 09.00 ile 20.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı.
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