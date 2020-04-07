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Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdukları öğrenilen çiftin evi dezenfekte edildi
 07 Nisan 2020 16:37
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Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de 2 gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu.

Nimet Akay, Yahyalı ilçesi Çiğilli Mahallesi'ndeki evlerinde birlikte yaşadığı annesi Emine (74) ve babası Yahya Akay'ı (81) odalarında hareketsiz yatarken buldu.

Akay'ın haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin öldüğünü belirledi.

Çiftin iki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduğu bilgisini alan ekipler, maske ve koruyucu giysiyle evin çevresinde önlem aldı.

Cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemenin ardından Emine ve Yahya Akay'ın cesetleri, Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yahyalı Belediyesi ekipleri de evde ve çevresinde dezenfeksiyon çalışması yaptı, polis evin etrafına şerit çekti.

Nimet Akay'ın, polise, dün saat 21.00'de uyuduklarını, gece babasının lavaboya gittiğini ve iyi durumda olduğunu söylediği öğrenildi.

Çiftin ölüm nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı
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