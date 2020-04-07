Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
|07 Nisan 2020 16:37
|Yazdır
Kayseri'de 2 gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu.
Nimet Akay, Yahyalı ilçesi Çiğilli Mahallesi'ndeki evlerinde birlikte yaşadığı annesi Emine (74) ve babası Yahya Akay'ı (81) odalarında hareketsiz yatarken buldu.
Akay'ın haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin öldüğünü belirledi.
Çiftin iki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduğu bilgisini alan ekipler, maske ve koruyucu giysiyle evin çevresinde önlem aldı.
Cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemenin ardından Emine ve Yahya Akay'ın cesetleri, Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yahyalı Belediyesi ekipleri de evde ve çevresinde dezenfeksiyon çalışması yaptı, polis evin etrafına şerit çekti.
Nimet Akay'ın, polise, dün saat 21.00'de uyuduklarını, gece babasının lavaboya gittiğini ve iyi durumda olduğunu söylediği öğrenildi.
Çiftin ölüm nedeni araştırılıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|2006 yılında vasiyetini yazdı, koronavirüsten hayatını kaybetti
07 Nisan 2020 17:33
|Belediye Başkanı, uzaktan eğitimi takip edemeyen öğrenciye bilgisayarını hediye etti
07 Nisan 2020 17:08
|Oğlunu kaybettiği koronavirüsten 83 yaşında kurtuldu
07 Nisan 2020 17:06
|Karantinadaki öğrencilerin son kontrolleri yapıldı, virüs bulgusuna rastlanmadı
07 Nisan 2020 16:59
|Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldi
07 Nisan 2020 16:53
|Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi
07 Nisan 2020 16:41
|Ateşi yüksek çıkınca oğlu kaçırmaya çalışmıştı, karantinaya alındı
07 Nisan 2020 16:29
|Kahramanmaraş'ta ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı
07 Nisan 2020 16:24
|Belediye hoparlörlerinden koronavirüs vaka sayısı açıklandı
07 Nisan 2020 14:58
|Bilecik'te karantinaya alınan askerlerin test sonuçları belli oldu
07 Nisan 2020 14:36