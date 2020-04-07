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MEB'den veli kuşağında her gün bir uzman

Milli Eğitim Bakanlığınca, TRT EBA kanallarında dün başlatılan "BİZDEN" isimli veli kuşağında her gün bir uzman, sağlık, eğitim, psikososyal destek gibi başlıklarda ekranlarda olacak
 07 Nisan 2020 16:56
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MEB'den veli kuşağında her gün bir uzman

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), TRT EBA kanallarında dün başlatılan "BİZDEN" isimli veli kuşağında her gün bir uzman, sağlık, eğitim, psikososyal destek gibi başlıklarda velilere bilgiler aktarmak üzere ekranlarda olacak.

MEB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, okulların kapanmasının ardından uzaktan eğitimlerini evde sürdüren çocukların ailelerine yönelik yeni bir çalışma başlattı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV ilkokul ve ortaokul kanallarında dün başlatılan veli kuşağının ilk konuğu olarak, "Kriz Dönemlerinde Anne Babalık" konusunda ailelere seslendi.

MEB tarafından hazırlanan ve her gün TRT EBA TV'de saat 20.00'de ekranlarda olacak veli kuşağının detaylı programı da belli oldu. Buna göre, "BİZDEN" isimli veli kuşağında her gün bir uzman, sağlık, eğitim, psikososyal destek gibi başlıklarda ekranlarda olacak.

- Uzmanlar ekranlardan aileleri bilgilendirecek

Buna göre, Çocuk Alerjisi ve İmmünolojisi Uzmanı İlke Kılıç Topçu, evde kalma döneminde çocukların bağışıklığını koruma konusunda, bugün saat 20.00'de ekranlardan aileleri bilgilendirecek.

Yarınki veli kuşağı saatinde psikolog Acar Baltaş, "Korona Günlerinde Aile İçi Duygu Yönetimi" konusunda bilgiler verecek.

Psikolog Doğan Cüceloğlu, "Belirsizlik Döneminde Duygularımız Ne Söylüyor?" konusundaki bilgilerini de 9 Nisan Perşembe günü veli kuşağında paylaşacak.

TRT EBA kanallarının 10 Nisan Cuma günkü konuğu olacak eğitim bilimci Belma Tuğrul ise "Biz Bir Aileyiz. Şimdi Tam Zamanı" konusunda velileri bilgilendirecek.
Anadolu Ajansı
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