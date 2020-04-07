Testi pozitif çıkan Kaymakam tedaviye alındı
Eskişehir'de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz (44), yapılan 'Covid-19' testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı
|07 Nisan 2020 17:03
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