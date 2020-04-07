Belediye Başkanı, uzaktan eğitimi takip edemeyen öğrenciye bilgisayarını hediye etti
|07 Nisan 2020 17:08
|Yazdır
Manisa'nın Gördes ilçesi belediye başkanı Muhammet Akyol, bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitim derslerini takip edemeyen üniversite öğrencisine kendi dizüstü bilgisayarını hediye etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üniversitelerin eğitime ara vermesinin ardından memleketi Gördes'e bağlı Çiğiller Mahallesi'ne dönen Karabük Üniversitesi öğrencisi Ayşegül Ertem, uzaktan eğitimi bilgisayarı olmadığı için takip edemedi.
Bu durum üzerine Ertem'in ailesi, belediye başkanı Muhammet Akyol'dan yardım istedi. Akyol da kendisine ait dizüstü bilgisayarı Ayşegül Ertem'e hediye etti.
Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada eğitimin her şeyden önce geldiğini belirterek, "Bu yüzden bu kızımızın isteğine kayıtsız kalamazdık. Bu zorlu süreci devlet ve millet el ele verip en kısa zamanda atlatacağız. Öğrencilerimiz eğitimlerinden eksik kalmasınlar, çünkü onlar bizim geleceğimiz. Gençlerimiz evlerinde derslerini dikkatle takip etsinler, bizler elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluruz." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2006 yılında vasiyetini yazdı, koronavirüsten hayatını kaybetti
07 Nisan 2020 17:33
|Oğlunu kaybettiği koronavirüsten 83 yaşında kurtuldu
07 Nisan 2020 17:06
|Karantinadaki öğrencilerin son kontrolleri yapıldı, virüs bulgusuna rastlanmadı
07 Nisan 2020 16:59
|Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldi
07 Nisan 2020 16:53
|Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi
07 Nisan 2020 16:41
|Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
07 Nisan 2020 16:37
|Ateşi yüksek çıkınca oğlu kaçırmaya çalışmıştı, karantinaya alındı
07 Nisan 2020 16:29
|Kahramanmaraş'ta ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı
07 Nisan 2020 16:24
|Belediye hoparlörlerinden koronavirüs vaka sayısı açıklandı
07 Nisan 2020 14:58
|Bilecik'te karantinaya alınan askerlerin test sonuçları belli oldu
07 Nisan 2020 14:36