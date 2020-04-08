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2020 \ Koronavirüs nedeniyle verilen izinler

Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, esnek çalışma yönteminden yararlanan işçiler ile idari izin kullanan işçilere yemek ödemesi ve yol yardımı yapılması gerektiğine karar verdi.
 08 Nisan 2020 00:03
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Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir kamu kurumuna verdiği bir görüş yazısında, kadroya geçirilen taşeron firma personelinin yemek ödemesi ve yol yardımı alıp alamayacağı yönündeki soruya cevap verdi.

Genel Müdür Nurcan Önder tarafından verilen cevabi yazıda, Cumhurbaşkanlığı Genelgesine atıfta bulunularak 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan taşeron firma personelinin yemek ödemesi ve yol yardımı alması gerektiğine karar verdi.

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