1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyini tüfekle öldürdü

Antalya'da oyun oynadıkları sırada H.K.'nin (7) tetiğine dokunduğu babasına ait pompalı tüfekten çıkan saçmalar, ağabeyi Yusuf K.'nin (8) ölümüne neden oldu.
 07 Nisan 2020 17:51
Yazdır
7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyini tüfekle öldürdü

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kemerağzı Caddesi'nde meydana geldi. Market alışverişine giden Derya ve Berat K. çiftinin çocukları L.K. (1), H.K. (7), Yusuf K. (8) ve H.K. (13) evde kaldı. Kardeşlerden 13 yaşındaki abla H.K.'nin en küçük kardeşi L.K ile ilgilendiği sırada, 7 yaşındaki H.K. ile 8 yaşındaki Yusuf K. ise oynamak için oturma odasına geçti. Bir süre oynayan iki kardeşten H.K., babasına ait pompalı tüfeği ağabeyi Yusuf K.'ye doğrultup ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar, Yusuf K. nin boğazına isabet etti. Patlama sesini duyan abla H.K., balkona çıkıp komşularından yardım istedi.

ANNENİN FERYADI

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Yusuf K.'nin yaşamını yitirdiğini, tüfeği ateşleyen H.K.'nin ise dudağına isabet eden saçma yüzünden yaralandığını belirledi. Market dönüşü olaydan haberdar olan anne Derya K., sinir krizi geçirdi. Polis ve yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Derya K., H.K.'ye sarılarak, "Yusuf sen benim dert ortağımdın" diye gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, uzman ekipler eşliğinde kardeşlerin ifadesine başvurdu. Yaşamını yitiren Yusuf K.'nin cenazesinin, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsinin ardından Diyarbakır'da toprağa verileceği belirtildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediye çalışanı dezenfekte çalışmaları sırasında saldırıya uğradı
07 Nisan 2020 16:44		 Pazarda maske dağıtımına 2 gözaltı
07 Nisan 2020 16:00
Roketsan'da patlama... Can kaybı yok
07 Nisan 2020 15:09		 Roma dönemine ait taş sütunu 50 bin liraya satmak isterken yakalandı
07 Nisan 2020 14:48
Gülistan Doku ile uzman çavuşun arama çalışmalarında bir ceset bulundu
07 Nisan 2020 12:54		 Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın polise teslim oldu
07 Nisan 2020 12:25
İstanbul'da aranan 2 hükümlü sahte kimlikle yakalandı
07 Nisan 2020 12:08		 Trafik yol kontrolünde, yarbaydan inanılmaz sözler
07 Nisan 2020 10:51
Fatih Portakal hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan
07 Nisan 2020 01:37		 İzinsiz maske ve el dezenfektanı üreten imalathanelere baskın
06 Nisan 2020 23:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:05 - Bakan duyurdu... Koronavirüsten hayatını kaybetti17:54 - MHP lideri Bahçeli'den koronavirüs açıklaması17:51 - 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyini tüfekle öldürdü17:44 - Öğretmenlerin, uzaktan eğitimdeki yazı tahtaları: Buzdolabı kapağı, televizyon ünitesi...17:33 - 2006 yılında vasiyetini yazdı, koronavirüsten hayatını kaybetti17:24 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:22 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:20 - ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 11 bine yaklaştı17:17 - Altın rekor kırmaya devam ediyor17:12 - Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
17:11 - Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu17:08 - Belediye Başkanı, uzaktan eğitimi takip edemeyen öğrenciye bilgisayarını hediye etti17:06 - Oğlunu kaybettiği koronavirüsten 83 yaşında kurtuldu17:03 - Testi pozitif çıkan Kaymakam tedaviye alındı16:59 - Karantinadaki öğrencilerin son kontrolleri yapıldı, virüs bulgusuna rastlanmadı16:56 - MEB'den veli kuşağında her gün bir uzman16:53 - Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldi16:44 - Belediye çalışanı dezenfekte çalışmaları sırasında saldırıya uğradı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
WhatsApp, mesaj iletimini sınırlandırdı
Erdoğan'dan, sözlerini çarpıtan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
İstanbul'daki sağlık personeli ihtiyacına yönelik yeni tedbirler alındı
Fatura Çin'e kesiliyor, trilyon dolarlık tazminatlar yolda
Trafik yol kontrolünde, yarbaydan inanılmaz sözler
Bakan Soylu, POMEM'deki boy ve yaş şartı sınırıyla ilgili, ilk kez net konuştu
Bilim Kurulu Üyesi: En kritik döneme girdik
Erdoğan: Kapsamlı bir yasa teklifi sunacağız
Virüse hazırlıksız yakalanmayan tek Avrupa ülkesi
Tapu müdürlükleri için yeni tedbirler: Siperlikli maske, serbest kıyafet...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
anlamazdan gelmek 1
memurlar.netten mesaj almak 1
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 4
ab'nin birlik olamaması 2
Pizza 1
ayakkabı doyumsuzluğu 2
maria 2
Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanilmasi 1
bamya 2
SON İLANLAR
Polis Akademisi 1 Öğretim Elemanı alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 33 İşçi Alacak
Göynücek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Türkeli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Trabzon Düzköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Erzurum Karaçoban Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam