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MHP lideri Bahçeli'den koronavirüs açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Koronavirüs salgını) Sağlam ve seri tedbirler alınmıştır. Bu belayı savuşturacağız, felaketten güçlenerek çıkacağız
 07 Nisan 2020 17:54
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MHP lideri Bahçeli'den koronavirüs açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Koronavirüs salgını) Sağlam ve seri tedbirler alınmıştır. Bu belayı savuşturacağız, felaketten güçlenerek çıkacağız."
Anadolu Ajansı
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