Kayıt dondurmadan araştırma görevlileri yararlanabilecek mi?

Hatırlanacağı üzere, 01 Nisan 2020 tarihli haberimizde; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan kararla, yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarına başvuru yapmaları halinde 2019-2020 bahar döneminde kayıtlarının dondurulabileceğini ve bu sürenin de azami süreden sayılmayacağını gündeme getirmiştik.

Bununla birlikte, aynı kararda lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin; tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebileceği, ayrıca, lisansüstü eğitimde kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanılamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla nihai kararı üniversite yönetim kurulu vereceği ifade edilmiş olup , bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verileceği açıklanmıştı.

Alınan bu genel karar sonrası, halihazırda devlet üniversitelerinde kadrolu olup, ÖYP kapsamında atanmış 33/a-50/d statüsünde veya öncelikli alanlar ile cari usulle atanmış 50/d araştırma görevlilerinin pandemi durumundan etkilenmeleri sebebiyle kayıt dondurma hakkından yararlanıp yararlanamayacağı hakkında tereddüt hasıl olduğu tarafımıza iletilmektedir.

Bilindiği gibi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından pandemi sebebiyle alınan tüm kararlar, " tedbir amaçlı ve sadece 2019-2020 bahar dönemiyle sınırlıdır " . Bu nedenle, üniversitede kadrolu görev yapan/lisansüstü eğitime devam eden öğrenciler arasında kayıt dondurma hakkında farklı uygulamalar yapılması adil bir durum olmaz. Pandemi durumu, tüm lisansüstü öğrencilerin bilimsel çalışmalarını ister istemez kesintiye uğratmıştır. Şehirlerarası ulaşımın sınırlandırılması ve başta büyük şehirlere giriş-çıkış yasağının gelmesi ile birlikte ders/tez çalışmalarının şu süreçte sağlıklı bir şekilde yürütülemeyeceği ortadadır.

Bu nedenle, yükseköğretim kurulunun ilan ettiği kayıt dondurma hakkından üçüncü paragrafta belirtilen araştırma görevlilerinin yararlanmasında mevcut koşullar düşünüldüğünde engel bulunmadığı değerlendirilmektedir.