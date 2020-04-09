1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayıt dondurmadan araştırma görevlileri yararlanabilecek mi?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kayıt dondurma kararından halihazırda ÖYP ve 50/d statüsünde görev yapan tüm araştırma görevlileri yararlanabilir.
 09 Nisan 2020 00:05
Yazdır
Kayıt dondurmadan araştırma görevlileri yararlanabilecek mi?

Hatırlanacağı üzere, 01 Nisan 2020 tarihli haberimizde; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan kararla, yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarına başvuru yapmaları halinde 2019-2020 bahar döneminde kayıtlarının dondurulabileceğini ve bu sürenin de azami süreden sayılmayacağını gündeme getirmiştik.

Bununla birlikte, aynı kararda lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin; tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebileceği, ayrıca, lisansüstü eğitimde kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanılamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla nihai kararı üniversite yönetim kurulu vereceği ifade edilmiş olup, bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verileceği açıklanmıştı.

Alınan bu genel karar sonrası, halihazırda devlet üniversitelerinde kadrolu olup, ÖYP kapsamında atanmış 33/a-50/d statüsünde veya öncelikli alanlar ile cari usulle atanmış 50/d araştırma görevlilerinin pandemi durumundan etkilenmeleri sebebiyle kayıt dondurma hakkından yararlanıp yararlanamayacağı hakkında tereddüt hasıl olduğu tarafımıza iletilmektedir.

Bilindiği gibi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından pandemi sebebiyle alınan tüm kararlar, "tedbir amaçlı ve sadece 2019-2020 bahar dönemiyle sınırlıdır". Bu nedenle, üniversitede kadrolu görev yapan/lisansüstü eğitime devam eden öğrenciler arasında kayıt dondurma hakkında farklı uygulamalar yapılması adil bir durum olmaz. Pandemi durumu, tüm lisansüstü öğrencilerin bilimsel çalışmalarını ister istemez kesintiye uğratmıştır. Şehirlerarası ulaşımın sınırlandırılması ve başta büyük şehirlere giriş-çıkış yasağının gelmesi ile birlikte ders/tez çalışmalarının şu süreçte sağlıklı bir şekilde yürütülemeyeceği ortadadır.

Bu nedenle, yükseköğretim kurulunun ilan ettiği kayıt dondurma hakkından üçüncü paragrafta belirtilen araştırma görevlilerinin yararlanmasında mevcut koşullar düşünüldüğünde engel bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karantina'ya giren CTE personeli, kamuda çalışan eşlerinin idari izinli sayılmasını talep ediyor
08 Nisan 2020 10:44		 Kronik hastalıklar başta olmak üzere bir çok konuda uygulama birliği sağlanmalı!
07 Nisan 2020 14:00
35 dakikada göz kapağı düşüklüğüne veda edin!
07 Nisan 2020 09:11		 İŞKUR müdürlüklerinde yoğunluk arttı. Ne yapılabilir?
05 Nisan 2020 19:16
20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?
05 Nisan 2020 00:07		 Görev yaptığı il dışında ikamet eden kamu görevlileri ne yapacak?
04 Nisan 2020 15:23
Metro'dan fahiş fiyata maske açıklaması
04 Nisan 2020 14:37		 Bağış yapılması için dilekçe doldurtmak dayanışmaya zarar veriyor
04 Nisan 2020 13:19
İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu
04 Nisan 2020 01:53		 Belediye İtfaiye ve Zabıta Yönetmeliklerinde Neler Değişti?
03 Nisan 2020 14:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:08 - Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?01:02 - Korona virüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı00:47 - Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı00:35 - Getir, bir çalışanının korona testinin pozitif çıktığını duyurdu00:26 - İsveç Kraliyet Enstitüsü: Antikor testlerine önümüzdeki hafta başlayabiliriz00:18 - Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:13 - Kırıkkale'de toplum sağlığı için tıbbi atık kutuları yerleştirildi00:12 - Türkiye temsilcisi olmayan sosyal ağlara erişim cezası geliyor00:05 - Kayıt dondurmadan araştırma görevlileri yararlanabilecek mi?00:04 - 9 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
23:51 - Elazığ Valisi, hurdacıya kesilen 'korona' cezasını iptal etti23:46 - Akciğerlerinizi güçlendirin! Günde 4-5 kez tekrarlayın23:40 - Koronavirüs tedavisi gören doktordan iyi haber!23:33 - Okulunu özledi, EBA'yı formasını giyerek takip ediyor23:28 - Bir ilde daha kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi23:18 - Dünya'da koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı23:13 - Elazığ Valisi, şiir yazıp seslendirdi23:08 - Otla mücadele için aldıkları civcivlerle kaz çiftliği kurdular
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kayıt dondurmadan araştırma görevlileri yararlanabilecek mi?
Getir, bir çalışanının korona testinin pozitif çıktığını duyurdu
Türkiye temsilcisi olmayan sosyal ağlara erişim cezası geliyor
9 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı
İsveç Kraliyet Enstitüsü: Antikor testlerine önümüzdeki hafta başlayabiliriz
Korona virüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı
Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kırıkkale'de toplum sağlığı için tıbbi atık kutuları yerleştirildi
Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pırasa 1
ibrahim temo 1
roman kratochvil 1
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
suriyeli kadının altız doğurması 4
mem.net sözlük cafe 5
memurlar.netten mesaj almak 2
Toplum bilimi kurulu 2
la casa de papel 3
erdoğan'ın fatih portakal hakkında suç duyurusunda bulunması 1
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi sözleşmeli 221 sağlık personeli alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam