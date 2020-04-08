Karantina'ya giren CTE personeli, kamuda çalışan eşlerinin idari izinli sayılmasını talep ediyor

Bilindiği üzere, Cezaevlerinde görev yapan personel, 15 gün görev yaptıktan sonra 15 gün yurtlarda karantinaya girmektedir. Karantinaya giren CTE personeli, hem cezaevlerinde hem de diğer kamu kurumlarında çalışan eşlerinin, karantina süresince idari izinli sayılmasını talep ediyor.

Adalet Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, cezaevinde görev yapan personel, 15 günlük görevin akabinde 15 gün boyunca yurtlarda karantinaya girmektedir.

Cezaevlerine koronavirüsün bulaşmaması amacıyla getirilen bu uygulamaya 60 bin cezaevi personeli tabi tutulmaktadır.

Ancak, cezaevi personeli, bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden dolayı, karantina süresince cezaevlerinde veya kamuda çalışan eşlerinin idari izinli sayılmasını talep etmektedir. Konunun Cumhurbaşkanlığınca bir genelge ile düzenlenmesi yerinde olacaktır.