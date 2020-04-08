1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karantina'ya giren CTE personeli, kamuda çalışan eşlerinin idari izinli sayılmasını talep ediyor

 08 Nisan 2020 10:44
Yazdır
Karantina'ya giren CTE personeli, kamuda çalışan eşlerinin idari izinli sayılmasını talep ediyor

Bilindiği üzere, Cezaevlerinde görev yapan personel, 15 gün görev yaptıktan sonra 15 gün yurtlarda karantinaya girmektedir. Karantinaya giren CTE personeli, hem cezaevlerinde hem de diğer kamu kurumlarında çalışan eşlerinin, karantina süresince idari izinli sayılmasını talep ediyor.

Adalet Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, cezaevinde görev yapan personel, 15 günlük görevin akabinde 15 gün boyunca yurtlarda karantinaya girmektedir.

Cezaevlerine koronavirüsün bulaşmaması amacıyla getirilen bu uygulamaya 60 bin cezaevi personeli tabi tutulmaktadır.

Ancak, cezaevi personeli, bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden dolayı, karantina süresince cezaevlerinde veya kamuda çalışan eşlerinin idari izinli sayılmasını talep etmektedir. Konunun Cumhurbaşkanlığınca bir genelge ile düzenlenmesi yerinde olacaktır.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kronik hastalıklar başta olmak üzere bir çok konuda uygulama birliği sağlanmalı!
07 Nisan 2020 14:00		 35 dakikada göz kapağı düşüklüğüne veda edin!
07 Nisan 2020 09:11
İŞKUR müdürlüklerinde yoğunluk arttı. Ne yapılabilir?
05 Nisan 2020 19:16		 20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?
05 Nisan 2020 00:07
Görev yaptığı il dışında ikamet eden kamu görevlileri ne yapacak?
04 Nisan 2020 15:23		 Metro'dan fahiş fiyata maske açıklaması
04 Nisan 2020 14:37
Bağış yapılması için dilekçe doldurtmak dayanışmaya zarar veriyor
04 Nisan 2020 13:19		 İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu
04 Nisan 2020 01:53
Belediye İtfaiye ve Zabıta Yönetmeliklerinde Neler Değişti?
03 Nisan 2020 14:00		 Çalışma, sosyal politikalar, eğitim gibi alanlarda da Bilim Kurulu oluşturulmalı
02 Nisan 2020 15:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:47 - EPDK: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek11:44 - Türkiye, Balkan ülkelerine tıbbi yardım gönderdi11:36 - Kovid-19 salgınında '5G' tartışması11:35 - Adana'da FETÖ şüphelisi 4 eski askerin 15 yıla kadar hapsi istendi11:28 - Altından yeni rekor11:27 - Ankara'da, sağlık personeline 5 günde bir test yapılacak11:17 - Sağlık personelinin çanta ve cüzdanlarını çalan şüpheli tutuklandı11:15 - Bakan Selçuk: Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz kesintisiz sürüyor11:14 - Kovid-19'dan kurtulan kadından 'Evde Kal Türkiyem' mesajı11:12 - Akar: İlaç üretimine başlayacağız
11:01 - İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe10:59 - Anayasa Mahkemesinden 'aile konutu' kararı10:59 - Van polisinden, ele geçirdiği kaçak sigaralarla 'Evde kal' çağrısı10:53 - DEAŞ ve El Kaide'yle bağlantılı kişiler listesi güncellendi10:52 - Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulunuyor10:50 - Eğitim engel tanımadı! Yer sofrasında online ders10:44 - Karantina'ya giren CTE personeli, kamuda çalışan eşlerinin idari izinli sayılmasını talep ediyor10:38 - KVKK'den uzaktan eğitim platformlarıyla ilgili uyarı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
Fizyoterapi öğrencisine sosyal medyada iğrenç linç
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
Cumhuriyet Savcısı adliyeyi böyle dolandırmış!
Bilim Kurulu Üyesi: 2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Parayla maske satışının yasaklanmasi 3
memurlar.netten mesaj almak 2
Pizza 1
ibrahim temo 1
maydonoz 1
okuldan kaçıp internet cafede oyun oynamak 3
perte çıkmak 1
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
ab'nin birlik olamaması 1
Toplum bilimi kurulu 1
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam