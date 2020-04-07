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Otomobiliyle çarptığı polisin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, otomobiliyle çarptığı polisin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
 07 Nisan 2020 18:15
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Otomobiliyle çarptığı polisin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, otomobiliyle çarptığı polisin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

İsmail G. (45) idaresindeki 46 BB 494 plakalı otomobilin üç gün önce Binevler Mahallesi'nde, park halindeki otomobiline binmek üzere olan polis memuru Yakup Karaca'ya (50) çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Polisin memurun öldüğü kazanın ardından serbest bırakılan sürücü, savcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alındı.

Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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