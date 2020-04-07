Öğretmenlerden, sağlık çalışanları için ateş ölçerli maske
|07 Nisan 2020 18:37
|Yazdır
Düzce Bilim Sanat Merkezi tarafından (BİLSEM) sağlık çalışanlarının ateşlerini kolayca takip edebilmeleri için tamamen yerli ve milli olma özelliği taşıyan mikroçip ısıölçerli maske geliştirildi.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın teşvikleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, en ön safta yer alan sağlık çalışanları için BİLSEM tarafından mikroçip ısıölçerli maske üretildi.
Maske, kulaklık ve gözlüğe takılabilen mikroçip ısıölçer ile sağlık çalışanının vücut sıcaklığı 37,5 derecenin üzerine çıktığında kendisinin ve karşısındakilerin göreceği şekilde ışıklı uyarı sistemi devreye giriyor.
Devre, çip çizimi ve yapımı BİLSEM öğretmenleri tarafından tamamlanan ürün, tamamen yerli ve milli mikroçip ısıölçer, maske, gözlük ve kulaklık gibi sıcaklık verisi alınabilecek her türlü aparata monte edilebiliyor.
BİLSEM Fizik Öğretmeni Adem Akkuş, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının hastalara müdahale sırasında çok çabuk enfekte olabildiğini söyledi.
Bu durumdan dolayı sağlık çalışanlarının sürekli birbirlerini kontrol etme ve ateşlerini ölçmek zorunda kaldığını belirten Akkuş, "Bu küçük çiple yapmış olduğumuz maskelere takılan bir aparatla düzenli olarak birbirlerini karşıdan kontrol edebilecek şekilde tasarlanmış bir model. Bu 'Kullan at' da yapılabilir, maaliyeti oldukça düşük. Pilleri değiştirilebilir." diye konuştu.
Akkuş, maskeyi takan kişide virüs belirtisi varsa cihazın kişinin ateşi çıktığı zaman nefesini düzenli olarak kontrol ettiğini belirterek, "Kırmızı ışık yanıyor. Böylelikle karşısındaki kişi veya takip ettiğiniz hastaya maskeyi taktığınızda o kişinin ateşi çıktığını gösteriyor." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Belediyeden yöresel dille 'koronavirüs tedbiri' uyarısı
07 Nisan 2020 18:56
|2006 yılında vasiyetini yazdı, koronavirüsten hayatını kaybetti
07 Nisan 2020 17:33
|Belediye Başkanı, uzaktan eğitimi takip edemeyen öğrenciye bilgisayarını hediye etti
07 Nisan 2020 17:08
|Oğlunu kaybettiği koronavirüsten 83 yaşında kurtuldu
07 Nisan 2020 17:06
|Karantinadaki öğrencilerin son kontrolleri yapıldı, virüs bulgusuna rastlanmadı
07 Nisan 2020 16:59
|Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldi
07 Nisan 2020 16:53
|Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi
07 Nisan 2020 16:41
|Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
07 Nisan 2020 16:37
|Ateşi yüksek çıkınca oğlu kaçırmaya çalışmıştı, karantinaya alındı
07 Nisan 2020 16:29
|Kahramanmaraş'ta ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı
07 Nisan 2020 16:24