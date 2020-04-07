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2,3 milyon aileye daha 1000 TL nakdi yardım yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz
 07 Nisan 2020 18:48
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2,3 milyon aileye daha 1000 TL nakdi yardım yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bazı açıklamalarda bulundu

Anadolu Ajansının geçtiği başlıklar şu şekilde:

"Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz"

"5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak."

"Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız."

"Pazartesi gün sonu itibarıyla yaklaşık 23 bin firmaya kredileri tahsis edildi. 2,8 milyar liralık finansman KOBİ'lerin hesaplarına geçti."

"Salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız."

"71 binden fazla esnafımıza 25 bin lira finansman, 30 binden fazla esnafımıza 25 bin lira limitli ticari kart sağlandı."
Anadolu Ajansı
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