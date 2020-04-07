Kamu bankalarından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na tepki
|07 Nisan 2020 18:50
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Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yaptıkları ortak açıklamada, sosyal medya üzerinden kendilerine haksız ve gerçek dışı eleştirilerin yapıldığını, iş tutuşlarıyla örtüşmeyen söz konusu eleştirileri kabul etmediklerini duyurdu.
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank yaptıkları ortak açıklamada, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu'nun sosyal medya üzerinden kamu bankalarına yönelik haksız ve gerçek dışı eleştirilerinin olduğu belirtildi.
Tam mesai ile çalışan kamu bankaları olarak, ülkenin virüs salgınıyla ilgili finansal mücadelesine özveri içerisinde kesintisiz destek verdikleri vurgulanan açıklamada, "Kamu bankaları olarak, iş tutuşumuzla örtüşmeyen eleştirileri kabul etmediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadelerine yer verildi.
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