1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu bankalarından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na tepki

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yaptıkları ortak açıklamada, sosyal medya üzerinden kendilerine haksız ve gerçek dışı eleştirilerin yapıldığını, iş tutuşlarıyla örtüşmeyen söz konusu eleştirileri kabul etmediklerini duyurdu
 07 Nisan 2020 18:50
Yazdır
Kamu bankalarından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na tepki

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yaptıkları ortak açıklamada, sosyal medya üzerinden kendilerine haksız ve gerçek dışı eleştirilerin yapıldığını, iş tutuşlarıyla örtüşmeyen söz konusu eleştirileri kabul etmediklerini duyurdu.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank yaptıkları ortak açıklamada, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu'nun sosyal medya üzerinden kamu bankalarına yönelik haksız ve gerçek dışı eleştirilerinin olduğu belirtildi.

Tam mesai ile çalışan kamu bankaları olarak, ülkenin virüs salgınıyla ilgili finansal mücadelesine özveri içerisinde kesintisiz destek verdikleri vurgulanan açıklamada, "Kamu bankaları olarak, iş tutuşumuzla örtüşmeyen eleştirileri kabul etmediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eyüp Sabri'den Kolonya'da 80 derece açıklaması
07 Nisan 2020 15:33		 Temassız ödemeler 3 katına çıktı
07 Nisan 2020 12:37
Güvenilir haberciliğin yüz yıllık yolculuğu: Anadolu Ajansı
07 Nisan 2020 11:43		 Dünya ajansları AA'nın 100. yılını tebrik etti
07 Nisan 2020 11:43
Cengiz Holding: Vergi borcumuz silinmedi, denetmenin raporu hatalıydı
07 Nisan 2020 11:29		 Emlakçılar, online ilan sitelerini boykot hazırlığında
07 Nisan 2020 11:11
Rengine aldanmayın: Nanoteknoloji denilen maske aldatmaca
07 Nisan 2020 07:20		 Hepsiburada'dan 5 bin kişilik yeni istihdam atılımı
06 Nisan 2020 15:54
DenizBank'tan, Kampanya'ya 10 milyon TL destek
06 Nisan 2020 15:36		 Ziraat Bankası'ndan 'çalışma saatleri değişmedi' açıklaması
06 Nisan 2020 15:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:36 - Sağlık Bakanlığı: 76 hastamız hayatını kaybetti19:33 - Fahrettin Koca: Toplum Bilimleri Kurulu kuruluyor19:26 - Bursa'da koronavirüsü yenen 19 hasta taburcu edildi19:23 - Hakim ve savcı adayları için yeni müfredat taslağı19:20 - Elazığ'da koronavirüsü yenen 9 hasta taburcu edildi19:17 - Belediyeler, maske dağıtımında topu Devlete attı19:16 - İtalya'da son 24 saatte 604 hasta hayatını kaybetti19:12 - Roketsan tesislerindeki patlamanın nedeni araştırılıyor19:08 - Sağlık Bakanlığından Dünya Sağlık Günü'ne özel video19:04 - AB ülkelerinde koronavirüs nedeniyle ilaç kıtlığı
19:00 - Bugün karantinaya alınan ilçe, köy ve mahalleler19:00 - Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan açıklama yapacak18:56 - Belediyeden yöresel dille 'koronavirüs tedbiri' uyarısı18:50 - Kamu bankalarından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na tepki18:48 - 2,3 milyon aileye daha 1000 TL nakdi yardım yapılacak18:39 - Kaymakam, makam odasını Vefa Sosyal Destek Grubu'na tahsis etti18:37 - Öğretmenlerden, sağlık çalışanları için ateş ölçerli maske18:34 - Pandemi doktoru yarbay nereye gittiğini soran polislere sert çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
WhatsApp, mesaj iletimini sınırlandırdı
İstanbul'daki sağlık personeli ihtiyacına yönelik yeni tedbirler alındı
Erdoğan'dan, sözlerini çarpıtan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Fatura Çin'e kesiliyor, trilyon dolarlık tazminatlar yolda
Trafik yol kontrolünde, yarbaydan inanılmaz sözler
Bakan Soylu, POMEM'deki boy ve yaş şartı sınırıyla ilgili, ilk kez net konuştu
Virüse hazırlıksız yakalanmayan tek Avrupa ülkesi
Bilim Kurulu Üyesi: En kritik döneme girdik
Erdoğan: Kapsamlı bir yasa teklifi sunacağız
Tapu müdürlükleri için yeni tedbirler: Siperlikli maske, serbest kıyafet...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memurlar.netten mesaj almak 1
erdoğan'ın fatih portakal hakkında suç duyurusunda bulunması 1
pişman değilim 1
anlamazdan gelmek 1
Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanilmasi 2
corona virüs vaka sayısı 2
perte çıkmak 1
yüz koruyucu siperlik 3
mem.net sözlük cafe 8
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
SON İLANLAR
Polis Akademisi 1 Öğretim Elemanı alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 33 İşçi Alacak
Göynücek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Türkeli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Trabzon Düzköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Erzurum Karaçoban Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam