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Belediyeden yöresel dille 'koronavirüs tedbiri' uyarısı

Tokat'ta Erbaa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafeye uymaları ve sokağa çıkmamaları için billboardlara yöresel dilin kullanıldığı uyarı afişleri astı
 07 Nisan 2020 18:56
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Belediyeden yöresel dille 'koronavirüs tedbiri' uyarısı

Tokat'ta Erbaa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafeye uymaları ve sokağa çıkmamaları için billboardlara yöresel dilin kullanıldığı uyarı afişleri astı.

Erbaa Belediyesince, ilçe sakinlerinin koronavirüsten korunması amacıyla sosyal mesafeye uymaları ve mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları için farklı bölgelere uyarıcı billboardlar konuldu.

Bilboardlarda "Eccük daha sabır Erbaa", "Meydanda ağleşmeyin", "Gıldır gıcık işler için dışarı çıkmayın", "Evde kal heğri, dip dibe sorutmayın" şeklinde esprili uyarılar yer alıyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde devletin "Evde kal" çağrısına dikkati çekmek, vatandaşları yöresel dille, biraz da mizah katarak uyarmak istediklerini söyledi.

Salgının şakasının olmadığını anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Karagöl, hem Erbaalı hemşehrilerinin hem de ülke genelindeki bütün vatandaşların olayı mizah çerçevesinde ciddiye alması için bu çalışmayı yaptıklarını anlattı.

Karagöl, sosyal medyada uyarı yazılarının kısa sürede çok sayıda paylaşıldığını gördüklerini belirterek, "Bu kadar beğeni alacağı hiç aklıma gelmemişti. Ciddi anlamda sosyal medyanın gündemine oturduk." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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