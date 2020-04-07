Fahrettin Koca: Toplum Bilimleri Kurulu kuruluyor
|07 Nisan 2020 19:33
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bugün saat 15.00'da toplandı.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yaptı. İşte açıklamadan satır başları
- Şimdi işbirliği yapma zamanıdır.
- Dünyada ilk kez 35 kişilik Bilim Kurulunu biz oluşturduk. Mücadeleyi bilimsel temelde yaptık. Mücadelenin kapsamı bugün genişlemiştir. Farklı ihtiyaçlar ortaya çıktı. Tavsiyelere gerek duyuyoruz. Toplum Bilimleri Kurulu adında yeni bir kurul oluşturduk. Toplumsal öneriler getirecek. Nelerden kaçınmamız gerektiği konusunda teklifler getirecek. Bu salgınla mücadelede bir ilktir. Toplum Bilimleri Kurulu hayırlı olmasını diliyorum.
- 60 yaş üstü olan ve kronik hastalığı olan herkes yüksek riski grubundadır.
- Bütün bu risklere karşı başvuracağımız yol izolasyondur. Önümüzdeki hafta test sayımız 30 bine çıkacaktır. Pozitif vakalarda, geriye doğru tarama yapıyoruz.
- Son günlerde akciğer sürecine geçişte azalış oldu. bunda erken dönemde yapılan saptamaların önemli bir rolü bulunuyor.
- Hasta sayısına kıyasen kaybımız sınırlı gidiyor. Sağlık sistemimizin gücü herkese güven veriyor. Kök hücre, plazma tedavileri gibi alternatiflere de öncülük ediyoruz. ancak bu tedavilerin şuan kesin çözüm olarak sunulmamalıdır. Aşı çalışmaları da devam ediyor. Ancak en büyük gücümüz izolasyondur. İzolasyondan taviz vermemeliyiz. Evde izole ettiğimiz hastaları takip edeceğiz. Detayları daha sonra açıklayacağım. Evde tecrit ve takip önadımdır. Hastanede ve yoğun bakımda tedavi imkanımız da var.
- Virüs kişiden kişiye yayılmaya devam ediyor. Biraz sonra tabloyu açıklayacağım. Olumlu yönde gelişmeler var.
Güncelliyoruz.
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