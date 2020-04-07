AB ülkelerinde koronavirüs nedeniyle ilaç kıtlığı
|07 Nisan 2020 19:04
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Avrupa İlaç Ajansı (EMA), bazı AB üyesi ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için kullanılan ilaçlarda kıtlık yaşanmaya başladığını bildirdi.
Hollanda merkezli EMA, Avrupa'da özellikle Kovid-19 hastaları için kullanılan ilaçların hazırda bulunmasının kritik önem taşıdığını açıkladı.
Açıklamada, AB üyesi bazı ülkelerin, Kovid-19 hastaları için kullanılan çeşitli ilaçlarda kıtlık yaşamaya başladıkları kaydedildi.
Özellikle yoğun bakım birimlerinde kullanılan belirli anestezikler, antibiyotikler ve kas gevşeticiler ile Kovid-19 için endikasyon dışı (ruhsatı olmayan) ilaçlarda kıtlık yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, bu durumun fabrikaların kapalı olması, sınır geçişlerinin kapatılması, lojistik sıkıntılar, ihracat yasakları, tedarikçi ülkelerdeki tedbirler, artan talep, bazı hastanelerin ve vatandaşların stok yapmaları gibi çeşitli nedenlerden kaynaklandığı ifade edildi.
-EMA hakkında
AB'nin "ilaç düzenleyicisi" olarak bilinen EMA, birlik genelinde insan ve hayvanlara ilişkin ilaç piyasasını düzenliyor. Ürünün güvenilirliğini ve etkisini denetleyen ajans aynı zamanda ilaçların piyasaya sunulup sunulmayacağına karar veriyor. 1995 yılında kurulan ajans, ilaç ruhsatı verme yetkisi olmasa da herhangi bir ilacın ruhsatının iptal edilmesi için tavsiyede bulunabiliyor.
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