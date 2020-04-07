Sağlık Bakanlığından Dünya Sağlık Günü'ne özel video
Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Günü'ne özel video hazırladı.
|07 Nisan 2020 19:08
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Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Günü'ne özel video hazırladı.
Bakanlığın Twitter hesabından "Her an, her koşulda yanımızda olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleriyle paylaşılan videoda, sağlıkçıların geçmişten günümüze görüntüleri yer alıyor.
Video, "Bir can kurtarmak adına gösterilen fedakarlıklar her tür övgüye layıktır." ifadesiyle sona eriyor.
Her an, her koşulda yanımızda olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz.T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 7, 2020
Bir can kurtarmak adına gösterilen fedakarlıklar her tür övgüye layıktır. #DünyaSağlıkGünü pic.twitter.com/9nyQWggDCs
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