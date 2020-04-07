Belediyeler, maske dağıtımında topu Devlete attı
Maske ihtiyacının oluşması sonrasında bir çok belediye web sitesinden sadece edevletin linkini yayınlamaya başladı
|07 Nisan 2020 19:17
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Toplu ulaşım araçlarına, pazar ve marketlere maskesiz binilmemesinin istenilmesi sonrasında bir çok belediye maske dağıtımı yapacağını açıkladı.
Ancak 100 bin veya 65 bin olarak dağıtıldığı ifade edilen maskeler sonrasında belediyelerin stokları tükendi. Bu gelişmeler, belediyelerin hiçbir hazırlığının olmadığını gösteriyordu.
Şuan bir çok büyükşehir belediyesi, maske alınması için sadece turkiye.gov.tr'yi adres gösteriyor.
Geçen hafta yürürlüğe konulan uygulamayla İller Bankasından belediyelere gönderilen paylarda 3 ay süreyle kesinti yapılmayacağı ifade edilmiş olmasına rağmen, mahalli kuruluşların vatandaşları sadece turkiye.gov.tr'ye yönlendirmesi tepki topluyor.
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