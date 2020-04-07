Elazığ'da koronavirüsü yenen 9 hasta taburcu edildi
|07 Nisan 2020 19:20
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Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 9 hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Fırat Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 9 kişinin tedavisi tamamlandı.
Hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, taburcu edilen hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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