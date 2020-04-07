Kovid-19 hasta sayısı, dünya genelinde 1 milyonu aştı
|07 Nisan 2020 19:48
|Yazdır
Yen tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi altında tutulanların sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif haldeki enfekte vaka sayısı 1 milyon 10 bin 193'e ulaştı.
Şu ana dek görülen toplam 1 milyon 386 bin 771 Kovid-19 vakası içinde, 79 bin 37 hasta hayatını kaybederken, 297 bin 541 kişi iyileşerek taburcu edildi. Vakaların büyük bölümü ise hala tedavi altında ve iyileşmeyi bekliyor.
Tedavi edilen vakalar içinde 962 bin 500'ünün hastalık belirtileri hafif seyrederken, 47 bin 693 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.
Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Salgında ölüm oranı yüzde 5,6, iyileşme oranı ise yüzde 21,4 civarında seyrediyor. Tedavi altında olanların oranı ise yaklaşık yüzde 72,9.
Tedavi altındaki hasta sayısının giderek büyümesi ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artıyor. Aktif haldeki enfekte vaka sayısının 347 bin 487 olduğu ABD, tedavi altında en fazla hastanın olduğu ülke olurken, onu 94 bin 67 vakayla İtalya, 83 bin 406 ile İspanya, 71 bin 849 ile Fransa ve 67 bin 536 ile Almanya izledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İşte Dünya genelindeki yeni tip koronavirüs vaka sayısı
07 Nisan 2020 21:07
|Dünya'da koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 300 bini aştı
07 Nisan 2020 20:57
|Fransa'da son 24 saatte 1427 hasta hayatını kaybetti
07 Nisan 2020 20:37
|Dünya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bini aştı
07 Nisan 2020 20:33
|İtalya'da son 24 saatte 604 hasta hayatını kaybetti
07 Nisan 2020 19:16
|AB ülkelerinde koronavirüs nedeniyle ilaç kıtlığı
07 Nisan 2020 19:04
|İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 159'a yükseldi
07 Nisan 2020 18:24
|ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 11 bine yaklaştı
07 Nisan 2020 17:20
|İngiltere Başbakan Johnson son durumu ile ilgili açıklama
07 Nisan 2020 16:09
|Azerbaycan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 oldu
07 Nisan 2020 15:49