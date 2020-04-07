'Bedava veriyorlarsa sorun yok ama maske satışı olmayacak'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eczanelerin ve marketlerin parayla maske satışı yapamayacağını belirtti.
|07 Nisan 2020 20:18
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir soru üzerine, eczaneler ve marketlerin parayla maske satamayacağını söyledi. Bakan Koca "Cumhurbaşkanımızın talimatı budur. Marketler dahil olmak üzere satış olmayacak. Bedava veriyorlarsa sorun yok ama kimse maske satışı yapamayacak. Eczaneler satış yaparsa bize bildirebilirler. Zaten bugün Türk Eczacılar Birliği de satış olmayacağına yönelik bir açıklama yaptı." dedi.
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