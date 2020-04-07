'Atama sonuçları birkaç gün içinde sonuçlanacak'
Sağlık Bakanı Koca: "(Sağlık çalışanları için) Yeni bir atama sürecini başlattık, önümüzdeki birkaç gün içinde bu süreç sonuçlanmış olacak"
|07 Nisan 2020 20:00
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması düzenlendi.
Bakan Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e ulaştığını bildirdi.
Ayrıca atama sürecine ilişkin de soruları yanıtladı.
"(Sağlık çalışanları için) Yeni bir atama sürecini başlattık, önümüzdeki birkaç gün içinde bu süreç sonuçlanmış olacak" açıklamasında bulundu.
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