'Atama sonuçları birkaç gün içinde sonuçlanacak'

KRONİK HASTALIKLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE BİR ÇOK KONUDA UYGULAMA BİRLİĞİ SAĞLANMALI! Koronavirüs salgını sonrasında alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri çıkarılmıştı. Ancak taşra bir çok sorun yaşanmakta olup, Devlet Personel Başkanlığı da kapandığı için, uygulama birliği sağlayacak görüşlere ihtiyaç bulunmaktadır.