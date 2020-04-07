Dünya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 80 bini aştı
|07 Nisan 2020 20:33
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İşte Dünya genelindeki yeni tip koronavirüs vaka sayısı
07 Nisan 2020 21:07
|Dünya'da koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 300 bini aştı
07 Nisan 2020 20:57
|Fransa'da son 24 saatte 1427 hasta hayatını kaybetti
07 Nisan 2020 20:37
|Kovid-19 hasta sayısı, dünya genelinde 1 milyonu aştı
07 Nisan 2020 19:48
|İtalya'da son 24 saatte 604 hasta hayatını kaybetti
07 Nisan 2020 19:16
|AB ülkelerinde koronavirüs nedeniyle ilaç kıtlığı
07 Nisan 2020 19:04
|İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 159'a yükseldi
07 Nisan 2020 18:24
|ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 11 bine yaklaştı
07 Nisan 2020 17:20
|İngiltere Başbakan Johnson son durumu ile ilgili açıklama
07 Nisan 2020 16:09
|Azerbaycan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 oldu
07 Nisan 2020 15:49