Bakan Koca vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı.
|07 Nisan 2020 20:47
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berat Kandilinizi kutluyor, bu mübarek gecenin aramızdaki dayanışmanın artmasına, umutların tazelenmesine, yarınlara inancımızın güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
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