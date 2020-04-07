Cumhurbaşkanı'ndan Dünya Sağlık Günü paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
|07 Nisan 2020 20:52
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, Dünya Sağlık Günü etiketiyle paylaştığı iletisinde, "Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de koronavirüsle mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de Koronavirüs'le mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan #DünyaSağlıkGünü'nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/PCLRnhPZEJRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 7, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Koca vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı
07 Nisan 2020 20:47
|2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek
07 Nisan 2020 20:23
|'Bedava veriyorlarsa sorun yok ama maske satışı olmayacak'
07 Nisan 2020 20:18
|'Atama sonuçları birkaç gün içinde sonuçlanacak'
07 Nisan 2020 20:00
|İBB Bilim Kurulu, önerilerini açıkladı
07 Nisan 2020 19:53
|Sağlık Bakanlığı: 76 hastamız hayatını kaybetti
07 Nisan 2020 19:36
|Fahrettin Koca: Hasta olanlar telefonlarına bir uygulama indirecek
07 Nisan 2020 19:33
|MHP lideri Bahçeli'den koronavirüs açıklaması
07 Nisan 2020 17:54
|Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan açıklama yapacak
07 Nisan 2020 16:00
|AK Parti'den 22 ülkeye 'koronavirüs' mektubu
07 Nisan 2020 11:27