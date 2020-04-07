Dünya'da koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 300 bini aştı
|07 Nisan 2020 20:57
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 300 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 300 bin 601 kişi hastalığı atlatmayı başardı.
Sağlığına kavuşan 77 bin 167 hastanın olduğu Çin, iyileşen vaka sayısı en fazla ülke oldu.
Çin'in ardından en fazla iyileşme görülen ülkeler sırasıyla İspanya (43 bin 208), Almanya (36 bin 81), İran (27 bin 39), İtalya (24 bin 392), ABD (21 bin 316) ve Fransa (19 bin 337) oldu.
Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka vaka sayısı 1 milyon 408 bin 765'e ulaşırken, 80 bin 974 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi altında 1 milyon 27 bin 64 aktif enfekte vaka iyileşmeyi bekliyor.
Salgında ölüm oranı yüzde 5,6, iyileşme oranı ise yüzde 21,4 civarında seyrediyor.
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