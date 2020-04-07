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Rektör, koronavirüsü izole eden profesörü tebrik etti

 07 Nisan 2020 21:52
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Rektör, koronavirüsü izole eden profesörü tebrik etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "virüsü izole etmeyi başardılar" diyerek ismini duyurduğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili aşı çalışması yapan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti.

Rektör Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversitede görevli Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi çalışmalarından dolayı kutladı.

Araştırmanın önemine işaret eden Çalış, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi gece gündüz çalışan Aşı Araştırma ve Uygulama Merkezimiz araştırmacıları aşı geliştirme için başlangıçta kritik aşama olan Kovid-19 virüsünü 21.03.2020 tarihinde izole etti. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve tüm ekibimizi tebrik ederim. Bu süreçte Sağlık Bakanlığına projeyi ekibimiz göndermiştir. Aşı geliştirme konusunda ekibimiz özveriyle çalışmaya devam etmektedir."

Bu arada, konuya ilişkin daha sonra detaylı açıklama yapılacağı bildirildi.

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin, Sağlık Bakanlığının desteğiyle ERÜ'de yürütülen çalışmalarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı aşısının insanlara yönelik denemelerinde de başarı sağladığı hatırlatıldı.
Anadolu Ajansı
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