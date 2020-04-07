Coğrafi konumu nedeniyle Yalova'da giriş ve çıkış kontrolü
|07 Nisan 2020 22:02
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Yalova'da, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 Mart itibarıyla uygulanmaya başlanan giriş ve çıkış yasağı kapsamında, 3 büyükşehir ile kara ve deniz bağlantısı olduğu gerekçesiyle yol kontrolleri artırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ın giriş ve çıkışlarının kapatıldığını açıklaması üzerine İstanbul, Kocaeli ile Bursa arasında kalan Yalova'da da önlemler artırıldı.
3 büyükşehir ile kara ve deniz bağlantısı olan Yalova'nın giriş ve çıkışına 7 kontrol noktası kuruldu. Görev yapan toplam 150 polis ve jandarma, seyahat izin belgesi olmayanların kente girişlerine izin vermedi. Kente giriş yapan sürücülerin tek tek ateşleri ölçüldü.
Ateşi olduğunu hissedenlerin araçları, belediye görevlileri tarafından dezenfekte edildi. İkametgahları Yalova'da olanların girişlerine ise izin verildi.
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