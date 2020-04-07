İlaç için hastaneye gitti, karantinada olduğu ortaya çıktı
|07 Nisan 2020 22:12
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Kayseri'de, bacağındaki mantar hastalığı için hastaneye ilaç yazdırmaya giden kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle evinde karantinada olması gerektiği anlaşıldı.
Kent merkezindeki evinde bir süre önce karantinaya alınan H.K, bacağındaki rahatsızlıktan dolayı Kayseri Devlet Hastanesine gitti. Kontrolü sırasında hastanın koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olması gerektiğini öğrenen hastane çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Hastaneden ayrıldıktan sonra evine dönen H.K, polis ve sağlık ekibi nezaretinde bindirildiği ambulansla kontrol için Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü.
H.K'nin eşi, polis ekiplerine, karantina altındaki eşinin bacağındaki mantar rahatsızlığından dolayı hastaneye krem yazdırmaya gittiğini söyledi.
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