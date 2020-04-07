Emekli öğretmen, komşusunu öldürüp intihar etti
|07 Nisan 2020 22:22
|Yazdır
KASTAMONU'da, emekli öğretmen İlhan Pelenk (53), bilinmeyen bir nedenle tartıştığı komşusu Gülten Temir'i (38) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Kuzeykent Mahallesi Huzurkent Konutları Sitesinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası emekli öğretmen İlhan Pelenk, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı sitede oturan komşusu 1 çocuk annesi Gülten Temir ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine, İlhan Pelenk yanındaki tabanca ile Gülten Temir'e ateş etti. Temir, vücüduna isabet eden kurşunla yere yığıldı.
Pelenk, daha sona aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Temir ve Pelenk'i ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı. İlhan Pelenk ve Gülten Temir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Roketsan tesislerindeki patlamanın nedeni araştırılıyor
07 Nisan 2020 19:12
|Otomobiliyle çarptığı polisin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
07 Nisan 2020 18:15
|7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyini tüfekle öldürdü
07 Nisan 2020 17:51
|Belediye çalışanı dezenfekte çalışmaları sırasında saldırıya uğradı
07 Nisan 2020 16:44
|Pazarda maske dağıtımına 2 gözaltı
07 Nisan 2020 16:00
|Roketsan'da patlama... Can kaybı yok
07 Nisan 2020 15:09
|Roma dönemine ait taş sütunu 50 bin liraya satmak isterken yakalandı
07 Nisan 2020 14:48
|Gülistan Doku ile uzman çavuşun arama çalışmalarında bir ceset bulundu
07 Nisan 2020 12:54
|Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın polise teslim oldu
07 Nisan 2020 12:25
|İstanbul'da aranan 2 hükümlü sahte kimlikle yakalandı
07 Nisan 2020 12:08