Bu Belde, koronavirüsle mücadele Türkiye'ye örnek oluyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Cemel Belde Belediyesi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede örnek oluyor.

KAPI KAPI DOLAŞIYORLAR

Belde belediye başkanı Gazi Öztürk, bin 400 nüfuslu beldede her evi kapı kapı dolaşarak içerisinde dezenfektan, kolonya, sabun ve 2 maskenin bulunduğu hijyen paketini hane bireylerine teslim ediyor.

"KENDİLERİNE HAYIRLI ÖMÜRLER DİLİYORUZ"

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak bu zor süreçte halka destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Bu nedenle koronavirüse karşı hijyen paketleri hazırladıklarını belirten Öztürk, "Beldemizdeki her haneye, dezenfektan, kolonya ve sabun ile iki adet maske teslim ettik. Kendilerine sağlık sıhhat ve hayırlı ömürler diliyoruz." dedi.

14 GÜN KURALINA VURGU YAPTI

Umreden dönen ve evlerinde 14 gün karantina kuralı uygulanan bir çifte de hijyen paketinden hediye eden Öztürk, yaşlı çifte ziyaretçi kabul etmemeleri uyarısında bulundu.