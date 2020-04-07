'Ben yarbayım, maaşın kadar konuş' diyen şahsa çifte soruşturma
|07 Nisan 2020 22:40
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Bursa Valiliği, trafik kontrol noktasında, durdurulduğu için polis memurlarına yüksek sesle bağıran, "Ben yarbayım, maaşın kadar, rütben kadar konuş" diyerek hakaret eden şahıs hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından adli, Valilik tarafından da idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İşte Bursa Valiliğinin açıklaması:
"Basın Duyurusu (2020-50)
07.04.2020 günü sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yol kontrol uygulama noktasındaki Polis Memurları ile Yarbay olduğunu iddia eden araç sürücüsü arasındaki hakaret içerikli tartışmanın, İlimiz İzmir-Bursa Otoyolu Gişelerinde bulunan Polis Uygulama Noktasında 31.03.2020 tarihinde meydana geldiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli, Valiliğimiz tarafından da idari soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Trafik yol kontrolünde, yarbaydan inanılmaz sözler
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