Metropoll'ün anketine göre sadece iki parti barajı geçiyor
Metropoll'ün yaptığı son ankete göre sadece Ak Parti ve CHP barajı geçiyor.
|07 Nisan 2020 22:46
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MetroPOLL araştırma şirketi, 'Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' anketi yayımladı.
Ankete göre; Ak Parti 33,7 - CHP ise 17,7 oy alıyor. Bu iki parti haricinde diğerler partiler baraj altında kalmış görünüyor.
İşte ankete göre partilerin oy oranları;
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