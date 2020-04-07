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Metropoll'ün anketine göre sadece iki parti barajı geçiyor

Metropoll'ün yaptığı son ankete göre sadece Ak Parti ve CHP barajı geçiyor.
 07 Nisan 2020 22:46
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Metropoll'ün anketine göre sadece iki parti barajı geçiyor

MetroPOLL araştırma şirketi, 'Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' anketi yayımladı.

Ankete göre; Ak Parti 33,7 - CHP ise 17,7 oy alıyor. Bu iki parti haricinde diğerler partiler baraj altında kalmış görünüyor.

İşte ankete göre partilerin oy oranları;

Memurlar.Net
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