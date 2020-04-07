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Ankara'da kaçak üretilen 30 bin maske ele geçirildi
Ankara'da bir depoya düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 30 bin maske ele geçirildi.
|07 Nisan 2020 23:01
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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle artan talebi fırsata çevirmek için sağlıksız koşullarda maske üretimi yapıldığı belirlenen Yenimahalle'deki bir depoya operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda izinsiz üretilen ve sağlık koşullarına uygun olmayan 30 bin maske ele geçirildi.
Üretimi gerçekleştiren bir kişi hakkında "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ürün üretmek ve satmak" suçundan adli işlem yapıldı.
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