Milli Dayanışma Kampanyası'na Almanya'dan destek
|07 Nisan 2020 23:16
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Almanya'nın güneyinde bulunan Bad Wurzach Okul Aile Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için 10 bin 250 avro, Burak Şahin adlı genç girişimci de 15 bin 500 avro yardım topladı.
Bad Wurzach Okul Aile Birliği Başkanı Fuat Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanya ile ilgili açıklamalarını dinledikten sonra harekete geçme kararı aldıklarını belirterek, ''Böyle günlerde ortaya çıkıp görünür olmak gerekir. Biz de dernek olarak kampanyaya katkı sağlamak istedik. Müslümanlara hayır işlerinde yarışmak yakışır. Bölge sakinleri ve esnaftan 3 günde 10 bin 250 avro topladık. Bu kampanyaya yardımda bulunan herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.
Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık personeline de gül dağıttıklarını kaydetti.
Hedef 20 bin avro
Stuttgart bölgesinde yaşayan Şahin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine hemen ''Pay-pal'' ödeme sisteminden bir yardım hesabı açtığını ve şu ana kadar 15 bin 500 avro toplandığını belirtti.
Hedeflerinin 20 bin avro toplamak olduğunu aktaran Şahin, ''Boş durmamamız lazım. Dayanışmayı bugün değil de ne zaman göstereceğiz?" dedi.
Hesaba para yatıran herkesin toplanan miktarı görebildiğini vurgulayan Şahin, ''Sistemimiz çok şeffaf. Herkes görebiliyor toplanan rakamı. Gelecek hafta toplanan miktarı Türkiye'deki ilgili hesaba havale edeceğiz." ifadesini kullandı.
Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner de Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olan Şahin ve Karaismailoğlu'nu telefonla arayarak, örnek davranışları nedeniyle teşekkür etti.
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