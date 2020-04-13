BİM'den görülmekte olan davalarda güvenlik soruşturması kararı

Ankara'da yaşanan olayda, Tarım ve Orman Bakanlığı bir personelin atamasını, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle, yapmamıştır. Dava açılmıştır. Dava devam ederken Anayasa Mahkemesi, güvenlik soruşturması yapılmasını öngören 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin ilgili hükmünü iptal etmiştir. Bu iptal kararı sırasında ileriye yönelik bir yürürlük tarihi öngörülmediğinde, karar Resmi Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girmiştir.

Ancak, Ankara 16. İdare Mahkemesi, iptal olan hükmü esas alarak karar vermiş ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir. Bölge İdare Mahkemesi, dosya incelemesi sırasında, geriye yürümezlik kuralının kazanılmış hakları saklı tutmak, hukuki istikrar ve hukuki güvenliği sağlamak, kamu idaresini korumak amacıyla getirildiğine dikkat çekerek, dava açan kişilerin iptal hükmünün hukuki sonuçlarından yararlanması gerektiğine dikkat çekmiştir. Bu bağlamda, BİM, Ankara 16. İdare Mahkemesi kararını bozarak, görülmekte olan davalarda, iptal edilen hüküm esas alınarak karar verilemeyeceğini belirtmiştir.

İŞTE BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARI