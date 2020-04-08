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MEB'den usta öğreticilerin ek ders ücreti için yeni yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, halk eğitim merkezlerinde görev yapan usta öğreticilerin ek ders ücretlerinin, kurs bitiş tarihi esas alınarak ödenmesi gerektiğini belirtti.
 08 Nisan 2020 01:15
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MEB'den usta öğreticilerin ek ders ücreti için yeni yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, halk eğitim merkezlerinde görev yapan usta öğreticilerin ek ders ücretlerinin, kurs bitiş tarihi esas alınarak ödenmesi gerektiğini belirtti.

İşte resmi yazı

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