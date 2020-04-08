MEB'den usta öğreticilerin ek ders ücreti için yeni yazı
Milli Eğitim Bakanlığı, halk eğitim merkezlerinde görev yapan usta öğreticilerin ek ders ücretlerinin, kurs bitiş tarihi esas alınarak ödenmesi gerektiğini belirtti.
|08 Nisan 2020 01:15
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Milli Eğitim Bakanlığı, halk eğitim merkezlerinde görev yapan usta öğreticilerin ek ders ücretlerinin, kurs bitiş tarihi esas alınarak ödenmesi gerektiğini belirtti.
İşte resmi yazı
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