Osmaniye'de ilçeler arası seyahatler kısıtlandı
Osmaniye İl Hıffısıhha kurulu kararıyla Korona Virüs tedbirleri kapsamında ilçelerden il merkezine ,ilçelerden ilçeye beldelere ve köylere seyahatler zorunlu haller dışında kısıtlandı.
|08 Nisan 2020 01:38
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Osmaniye İl Hıffısıhha kurulu kararıyla Korona Virüs tedbirleri kapsamında ilçelerden il merkezine ,ilçelerden ilçeye beldelere ve köylere seyahatler zorunlu haller dışında kısıtlandı. Osmaniye İl Hıffızsıhha kurulu tarafından alınan kararda "İlimizde vatandaşlarımızın ilçelere, beldelere ve köylerimize,köylerimizden beldelere ,ilçelere ve ilimiz merkezine, ilçelerden ilçelere sosyal hareketliliği ve insanlar arası temadi azaltmak ve sosyal izolasyonun sağlanması için özel araçlara gidiş ve gelişin zorunlu haller dışında kısıtlanmasına karar verilmiştir" denildi.
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