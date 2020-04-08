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Korona virüs dünyaya diz çöktürmeye devam

Dünyadan son dakika Corona virüs haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısı 1 milyon 400 bini aştı. İtalya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi. Öte yandan İtalya'da ölü sayısında düşüş olması umutlandırdı.
 08 Nisan 2020 01:39
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Korona virüs dünyaya diz çöktürmeye devam

korona virüs için hangi ülke hangi tedbirleri alıyor? Corona virüsün tedavisi için yapılan araştırmalarda gelinen durum ne? Corona virüs ile ilgili tüm gelişmeleri anbean aktarıyoruz...

01.29: ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya alacaklarını duyurdu.

00.56: Latin Amerika ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen Brezilya'da, yeni tip corona virüsten (covid-19) ölenlerin sayısı 686'ya yükseldi.

23. 57: Yeni tip corona virüs salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde 76 gündür uygulanan karantina sona erdi.

23.34: Atlantik Okyanusu'ndaki turistik ada ülkesi Sao Tome ve Principe'te ilk defa yeni tip corona virüs vakalarının tespit edildiği bildirildi.

23:03: Karayip ülkelerinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı ve virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 artarak 98'e çıktı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı da 1956'ya ulaştı.

22.53: ABD'de bulunan Türk toplumundan iki kişinin daha yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

22.44: İsrail'de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e, vaka sayısı ise 9 bin 248'e yükseldi.

21:19: ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını için onayladığı 2 trilyon dolarlık mali destek paketinin denetiminden sorumlu olmak üzere Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığına seçilen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettiş Vekili Glenn Fine'ı görevden aldı.

21.01: Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, ABD'de yeni tip corona virüs salgını kapsamında sosyal mesafe kuralına uyum sayesinde ölüm oranının tahmin edilenden daha düşük olabileceğini ortaya koydu.

20.56: Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 400 bini aşarken Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 300 bini aştı. Ölenlerin asyısı ise 80 binin üzerinde.

20.36: Batı Afrika ülkesi Senegal'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan hastaların yüzde 44'ü iyileşti.

20.29: Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi.

19.48: Moldova, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

19.37: Hollanda'nın Goeree-Overflakkee adasında bir bakımevinde kalan 107 yaşındaki kadın yakalandığı yeni tip corona virüsün ardından sağlığına kavuştu.

19.21: ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs salgını için kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunduğunu öne sürdüğü Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) sert bir dille eleştirdi.

19.14: İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi

19.13: New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir günde 731 kişi hayatını kaybederken bu rakam eyalette "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçti.

18.55: Avrupa İlaç Ajansı (EMA), bazı AB üyesi ülkelerde yeni tip corona virüs hastaları için kullanılan ilaçlarda kıtlık yaşanmaya başladığını bildirdi.

18.23: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi

18.07: Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısının arttığını ancak karantina ilan etmeyi düşünmediklerini söyledi.

17.58: Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 125'e yükseldi.
Anadolu Ajansı
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