Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
|08 Nisan 2020 01:53
|Yazdır
2011 yılından bu yana Ülker Grubu'nun elinde bulunan Şok Market, koronavirüs salgını sonrasıda online satışlarını artırmıştı. Şok Market son olarak "Cepte Şok" uygulamasıyla, siparişleri ücretsiz olarak eve teslim edeceğini duyurdu.
Ancak, Şok'un 'Cepte Şok' ismiyle duyurduğu online alışveriş uygulaması için ne yeni çalışan, ne de araç satın aldığı ortaya çıktı. Yani, markette farklı görevlerde çalışan işçiler, araç olmadığı için yağmur çamur demeden ellerinde poşet yürüyerek siparişleri evlere ulaştırmaya zorlandılar.
Bunun ortaya çıkmasıyla dün Twitter'da #ŞokMarketBoykot etiketiyle Şok'u boykot çağrısı yapıldı. Etiket saatlerce Türkiye gündeminde kaldı, konuyla ilgili binlerce tweet atıldı. Bunun üzerine Şok'tan bir açıklama geldi. "Çalışanlara 500 metreden uzağa servis yaptırmadıklarını" savunan Şok yönetimi, bu iş için Türkiye çapında 350 kişiyi işe aldıklarını söyledi. Oysa Şok'un Türkiye genelinde 7003 mağazası var. Yani her 20 markete bir eleman...
Dün bu gelişmelerden sonra Şok, servise çıkarmayı kabul etmeyen işçileri işten çıkarmaya başladı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kamu bankalarından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na tepki
07 Nisan 2020 18:50
|Eyüp Sabri'den Kolonya'da 80 derece açıklaması
07 Nisan 2020 15:33
|Temassız ödemeler 3 katına çıktı
07 Nisan 2020 12:37
|Güvenilir haberciliğin yüz yıllık yolculuğu: Anadolu Ajansı
07 Nisan 2020 11:43
|Dünya ajansları AA'nın 100. yılını tebrik etti
07 Nisan 2020 11:43
|Cengiz Holding: Vergi borcumuz silinmedi, denetmenin raporu hatalıydı
07 Nisan 2020 11:29
|Emlakçılar, online ilan sitelerini boykot hazırlığında
07 Nisan 2020 11:11
|Rengine aldanmayın: Nanoteknoloji denilen maske aldatmaca
07 Nisan 2020 07:20
|Hepsiburada'dan 5 bin kişilik yeni istihdam atılımı
06 Nisan 2020 15:54
|DenizBank'tan, Kampanya'ya 10 milyon TL destek
06 Nisan 2020 15:36