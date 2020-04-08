1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı

Şok marketler, eve servisi talimatlarını yerine getirmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı.
 08 Nisan 2020 01:53
Yazdır
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı

2011 yılından bu yana Ülker Grubu'nun elinde bulunan Şok Market, koronavirüs salgını sonrasıda online satışlarını artırmıştı. Şok Market son olarak "Cepte Şok" uygulamasıyla, siparişleri ücretsiz olarak eve teslim edeceğini duyurdu.

Ancak, Şok'un 'Cepte Şok' ismiyle duyurduğu online alışveriş uygulaması için ne yeni çalışan, ne de araç satın aldığı ortaya çıktı. Yani, markette farklı görevlerde çalışan işçiler, araç olmadığı için yağmur çamur demeden ellerinde poşet yürüyerek siparişleri evlere ulaştırmaya zorlandılar.

Bunun ortaya çıkmasıyla dün Twitter'da #ŞokMarketBoykot etiketiyle Şok'u boykot çağrısı yapıldı. Etiket saatlerce Türkiye gündeminde kaldı, konuyla ilgili binlerce tweet atıldı. Bunun üzerine Şok'tan bir açıklama geldi. "Çalışanlara 500 metreden uzağa servis yaptırmadıklarını" savunan Şok yönetimi, bu iş için Türkiye çapında 350 kişiyi işe aldıklarını söyledi. Oysa Şok'un Türkiye genelinde 7003 mağazası var. Yani her 20 markete bir eleman...

Dün bu gelişmelerden sonra Şok, servise çıkarmayı kabul etmeyen işçileri işten çıkarmaya başladı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kamu bankalarından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na tepki
07 Nisan 2020 18:50		 Eyüp Sabri'den Kolonya'da 80 derece açıklaması
07 Nisan 2020 15:33
Temassız ödemeler 3 katına çıktı
07 Nisan 2020 12:37		 Güvenilir haberciliğin yüz yıllık yolculuğu: Anadolu Ajansı
07 Nisan 2020 11:43
Dünya ajansları AA'nın 100. yılını tebrik etti
07 Nisan 2020 11:43		 Cengiz Holding: Vergi borcumuz silinmedi, denetmenin raporu hatalıydı
07 Nisan 2020 11:29
Emlakçılar, online ilan sitelerini boykot hazırlığında
07 Nisan 2020 11:11		 Rengine aldanmayın: Nanoteknoloji denilen maske aldatmaca
07 Nisan 2020 07:20
Hepsiburada'dan 5 bin kişilik yeni istihdam atılımı
06 Nisan 2020 15:54		 DenizBank'tan, Kampanya'ya 10 milyon TL destek
06 Nisan 2020 15:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:02 - TTB'ye göre, hayat 9 hafta sonra normale döner01:53 - Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı01:39 - Korona virüs dünyaya diz çöktürmeye devam01:38 - Osmaniye'de ilçeler arası seyahatler kısıtlandı01:21 - Selimiye'de iki kişilik mevlit programı01:15 - MEB'den usta öğreticilerin ek ders ücreti için yeni yazı00:42 - İnfaz düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda00:39 - Kalın: Uluslararası düzenin meşruiyeti sorgulanacak00:19 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:07 - 8 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
00:03 - Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi23:59 - Çin'in Vuhan kentinde karantina kaldırıldı23:53 - Apartta kız öğrencilerle tartışan işletmeci konuştu23:48 - Doktorlar mesai arkadaşlarını alkışlayıp baklava ikram etti23:43 - SSB: İHASAVAR'lar güvenlik güçlerine teslim ediliyor23:38 - İstanbul'da toplu ulaşım yaklaşık yüzde 88 düştü23:32 - Testlerdeki renklerin anlamı belli oldu23:26 - İstanbul'da tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
İnfaz düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda
MEB'den usta öğreticilerin ek ders ücreti için yeni yazı
Kalın: Uluslararası düzenin meşruiyeti sorgulanacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
8 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
Selimiye'de iki kişilik mevlit programı
Korona virüs dünyaya diz çöktürmeye devam
Osmaniye'de ilçeler arası seyahatler kısıtlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
roman kratochvil 2
anlamazdan gelmek 1
yüz koruyucu siperlik 2
ayakkabı doyumsuzluğu 2
bamya 2
Pizza 1
ibrahim temo 1
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
bottle boys 1
pişman değilim 1
SON İLANLAR
Polis Akademisi 1 Öğretim Elemanı alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 33 İşçi Alacak
Göynücek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Türkeli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Trabzon Düzköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Erzurum Karaçoban Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam