Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı

2011 yılından bu yana Ülker Grubu'nun elinde bulunan Şok Market, koronavirüs salgını sonrasıda online satışlarını artırmıştı. Şok Market son olarak "Cepte Şok" uygulamasıyla, siparişleri ücretsiz olarak eve teslim edeceğini duyurdu.

Ancak, Şok'un 'Cepte Şok' ismiyle duyurduğu online alışveriş uygulaması için ne yeni çalışan, ne de araç satın aldığı ortaya çıktı. Yani, markette farklı görevlerde çalışan işçiler, araç olmadığı için yağmur çamur demeden ellerinde poşet yürüyerek siparişleri evlere ulaştırmaya zorlandılar.

Bunun ortaya çıkmasıyla dün Twitter'da #ŞokMarketBoykot etiketiyle Şok'u boykot çağrısı yapıldı. Etiket saatlerce Türkiye gündeminde kaldı, konuyla ilgili binlerce tweet atıldı. Bunun üzerine Şok'tan bir açıklama geldi. "Çalışanlara 500 metreden uzağa servis yaptırmadıklarını" savunan Şok yönetimi, bu iş için Türkiye çapında 350 kişiyi işe aldıklarını söyledi. Oysa Şok'un Türkiye genelinde 7003 mağazası var. Yani her 20 markete bir eleman...

Dün bu gelişmelerden sonra Şok, servise çıkarmayı kabul etmeyen işçileri işten çıkarmaya başladı