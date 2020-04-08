TTB'ye göre, hayat 9 hafta sonra normale döner

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman şöyle devam etti: "Bu testin duyarlılığı yüzde 55-60, yani yüzde 40 oranında 45 oranında yalancı negatif verebiliyor. Virüs varken de negatif verebiliyor. Onun için zaten tekrarlanıyor bunlar, hatta ikinci testte de bazen negatif gelebiliyor." dedi.

"Hayat ne zaman normale döner?" sorusuna Adıyaman, "Normal şartlar altında yaz ayına gelirken sönümlenirdi, ufak tefek şeyler kalırdı ama bunu bilemiyorlar onun için de bizim arkadaşlarımız bunun 9 haftaya hatta 11 haftaya kadar uzayabileceğini söylüyorlar. Bunu zaman gösterecek" yanıtını verdi.