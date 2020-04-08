1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ali Erbaş: Din görevlilerimiz 'Vefa Grupları'na destek oluyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri personelinin sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanlara hizmet etmeye devam ettiğini bildirdi.
 08 Nisan 2020 02:30
Yazdır
Ali Erbaş: Din görevlilerimiz 'Vefa Grupları'na destek oluyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri personelinin sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanlara hizmet etmeye devam ettiğini bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, her zaman olduğu gibi Kovid-19 sürecinde de Vefa Koordinasyon Grupları ile insanımızın yanındayız. Bizim cami içi görevlerimiz olduğu gibi cami dışı görevlerimiz de var. Görevlerimiz sadece camilerin görevleri değil, mahallenin, ilçenin şehrin görevleri. Şu anda personelimiz sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanımıza hizmet etmeye devam ediyor."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnfaz düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda
08 Nisan 2020 00:42		 Kalın: Uluslararası düzenin meşruiyeti sorgulanacak
08 Nisan 2020 00:39
Metropoll'ün anketine göre sadece iki parti barajı geçiyor
07 Nisan 2020 22:46		 Cumhurbaşkanı'ndan Dünya Sağlık Günü paylaşımı
07 Nisan 2020 20:52
Bakan Koca vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı
07 Nisan 2020 20:47		 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek
07 Nisan 2020 20:23
'Bedava veriyorlarsa sorun yok ama maske satışı olmayacak'
07 Nisan 2020 20:18		 'Atama sonuçları birkaç gün içinde sonuçlanacak'
07 Nisan 2020 20:00
İBB Bilim Kurulu, önerilerini açıkladı
07 Nisan 2020 19:53		 Sağlık Bakanlığı: 76 hastamız hayatını kaybetti
07 Nisan 2020 19:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:45 - TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı02:32 - Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik02:30 - Ali Erbaş: Din görevlilerimiz 'Vefa Grupları'na destek oluyor02:30 - Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı02:23 - 8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı02:19 - 4 sayılı CBK'da 42 maddelik değişiklik yapıldı02:02 - TTB'ye göre, hayat 9 hafta sonra normale döner01:53 - Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı01:39 - Korona virüs dünyaya diz çöktürmeye devam01:38 - Osmaniye'de ilçeler arası seyahatler kısıtlandı
01:21 - Selimiye'de iki kişilik mevlit programı01:15 - MEB'den usta öğreticilerin ek ders ücreti için yeni yazı00:42 - İnfaz düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda00:39 - Kalın: Uluslararası düzenin meşruiyeti sorgulanacak00:19 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:07 - 8 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi23:59 - Çin'in Vuhan kentinde karantina kaldırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
MEB'den usta öğreticilerin ek ders ücreti için yeni yazı
İnfaz düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda
TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı
4 sayılı CBK'da 42 maddelik değişiklik yapıldı
Kalın: Uluslararası düzenin meşruiyeti sorgulanacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
8 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayakkabı doyumsuzluğu 2
erdoğan'ın fatih portakal hakkında suç duyurusunda bulunması 1
suriyeli kadının altız doğurması 1
ab'nin birlik olamaması 1
memurlar.netten mesaj almak 2
yüz koruyucu siperlik 2
okuldan kaçıp internet cafede oyun oynamak 3
anlamazdan gelmek 1
Parayla maske satışının yasaklanmasi 3
maydonoz 1
SON İLANLAR
Evreşe Belediyesi Memur Alım İlanı
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak-Ertelendi
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 42 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 85 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam